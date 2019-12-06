''Doğum günümde beni unutmayın'' diyen Ceren Özdemir'e arkadaşlarından videolu sesleniş 06.12.2019 10:31

Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. Ceren Özdemir'in vahşi cinayete kurban gitmeden önce yakın bir arkadaşına 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' dediği öğrenilmişti. Bunun üzerine Ceren'in arkadaşları özel bir video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı! Ceren Özdemir'in doğum gününü kutlayan arkadaşları ölen arkadaşlarına seslenerek "O sahneye çıkacağız Ceren..." dediler. İşte o video paylaşımı...

3 Aralık günü Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü.

Ceren Özdemir'in arkadaşları özel bir video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı! Ceren Özdemir'in doğum gününü kutlayan arkadaşları ölen arkadaşlarına seslenerek "O sahneye çıkacağız Ceren..." dediler.

Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medya hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.