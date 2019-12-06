Ceren Özdemir bugün 21 yaşında! Acılı ailenin kabir ziyareti yürekleri dağladı 06.12.2019 10:35

Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı. Ceren'in acılı ailesi doğum gününde Ceren'i kabrinde ziyaret etti. İşte yürekleri dağlayan o anlar...

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir 4 Aralık'ta evinin önünde katil zanlısı Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak hayata gözlerini yummuştu. Ceren eğer yaşasaydı bugün 21. yaşına ayak basmış olacaktı.

Özdemir okuldaki arkadaşlarına doğum günü için 'kutlayın yeter' demişti. Ceren'in bu sözlerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor.