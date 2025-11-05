Diyarbakır'da aynı gün 2 farklı trafik kazası

Bağlar ilçesi Şehitlik köprüsünde 2 aracın karıştığı ilk kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Elazığ yolu üzerindeki kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.