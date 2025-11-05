PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır'da aynı gün 2 farklı trafik kazası

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bağlar ilçesi Şehitlik köprüsünde 2 aracın karıştığı ilk kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Elazığ yolu üzerindeki kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

