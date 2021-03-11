Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi... Koronavirüs testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sağlık duruma ilişkin açıklama yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan tarafından yapılan açıklamada, Erbaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan tarafından yapılan açıklamada, Erbaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Orhan'ın açıklaması şu şekilde:

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın kovid19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah.