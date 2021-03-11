Haberler Video Haber Videoları Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?
11.03.2021 11:37
Ana Sayfa 00:22
NASA yolladı! İşte Mars'tan...
Ana Sayfa 02:45
Haritayı yeniden...
Ana Sayfa 00:39
'Sonunda giyinme odamdayım'...
Ana Sayfa 01:22
Mecliste torba kanun teklifi...
Ana Sayfa 02:43
DHKP/C eylem talimatlarını...
Ana Sayfa 00:58
Uyanış Büyük Selçuklu 25....
Ana Sayfa 00:36
Ferrari marka otomobiliyle...
Ana Sayfa 05:07
Ayasofya Camii’nde Mi’raciye...
Ana Sayfa 00:28
Kuryelerin kafa kafaya...
Ana Sayfa 01:33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,...
Ana Sayfa 00:24
Barzaniden geri adım
Ana Sayfa 01:11
Vaka ve hasta sayısında artış

Son dakika haberi... Koronavirüs testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sağlık duruma ilişkin açıklama yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan tarafından yapılan açıklamada, Erbaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir." ifadelerine yer verildi.


Koronavirüs testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan tarafından yapılan açıklamada, Erbaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Orhan'ın açıklaması şu şekilde:
Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın kovid19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah.

Haber Videoları