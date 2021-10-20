Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan, Mısır ve GKRY'ye tepki: Hasmane politikalarının yeni bir tezahürüdür

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis ve Mısır'ın darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Sisi'yi ağırladı. 3'lü zirve sonrası Türkiye'yi hedef alan bildiri yayımlandı. Bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki gösterildi. Açıklamada, "Yunan/Rum ikilisinin Türkiye'ye ve KKTC'ye yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürüdür. Bu bildiriye Mısır'ın da dahil olması ise, Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış olduğunun göstergesidir." ifadelerine yer verildi.