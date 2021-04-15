RAMAZAN İMSAKİYE
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından KKTC'ye gitti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından 'ye gitti.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz" dedi.

Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı ve KKTC meclisinde gurubu bulunan siyasi parti liderleri ile bir araya gelmesi ve bir değerlendirme toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

CENEVRE'DE 5+1 GAYRİ RESMİ TOPLANTIYA KATILACAK
Çavuşoğlu, 'nin kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantıya da katılacak.

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