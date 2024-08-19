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Direksiyonda kriz kamerada!
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Direksiyonda kriz kamerada!

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024, 19:53   |   Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 19:53

Zonguldak'ta direksiyon başında fenalaşan tansiyon hastası sürücü aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir yayanın ayağını ezip, kamyonet ve taksiye çarptı.

Zonguldak'ta direksiyon başında fenalaşan tansiyon hastası sürücü kaza yaptı.

Kaza, öğle saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi. Tansiyon hastası Sefer G., 41 EU 043 plakalı otomobiliyle otoparktan çıktıktan sonra direksiyonda fenalaştı.

ÖNCE YAYAYA SONRA KAMYONETE ÇARPTI
Kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı inerken yaya Buse Y.'nin (26) ayağının üzerinden geçti, ardından da 67 SK 666 plakalı kamyonet ile 67 T 0344 plakalı taksiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Buse Y.'ye ilk müdahale sokaktaki bir veteriner kliniğinde yapıldı. Buse Y. ve Sefer G. gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buse Y.'nin ayağında kırık olduğu, Sefer G.'nin ise fenalaşması sebebiyle bilincini kaybettiği belirtildi.

Otomobilin kamyonet ve taksiye çarptığı anlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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