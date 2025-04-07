Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 14:58 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 14:58

Sivas'ta bir halk otobüsünün karıştığı kaza, otobüsün içerisindeki kameraya yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kazada oluşan panik anları, saniye saniye kaydedildi.



Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 58 H 249 plakalı halk otobüsü, ana cadde üzerinde ilerlediği esnada tali yoldan çıkan 58 AFE 694 plakalı Seat marka cipe çarptı. Kazada cip sürücüsü F.N.Ç., ile otobüste bulunan K.K. ile F.K. yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı otobüsün içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar, saniye saniye kaydedildi.