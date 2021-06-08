"Devleti yıkmamız lazım" diyen Ahmet Şık'a CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan destek

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Yasayla seçimle olacak iş değil. Devleti yıkmamız lazım" diyerek kalkışma çağrısı yapan TİP vekili Ahmet Şık’a destek çıktı. Tanrıkulu, "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.

Daha önce "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen TİP vekili Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısı yaptı.

HDP'li Ali Kenanoğlu ile birlikte Kadıköy'de eylem yapan Şık, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" dedi.

Şık, katıldığı bir yayında da "Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ŞIK CANIMIZDIR DOSTUMUZDUR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatılan Şık'a, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu destek çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Şık'ı etiketleyip "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.

KALKIŞMA ÇAĞRISI YAPAN AHMET ŞIK NE DEDİ?

Ahmet Şık, katıldığı bir yayında "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bunu yapamazsak çok şey kaybedeceğiz. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.