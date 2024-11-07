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Devlete parmak sallayan Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı! İşte o hadsiz konuşma!
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Devlete parmak sallayan Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı! İşte o hadsiz konuşma!

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 12:29

Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanması sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de CHP lideri Özgür Özel'le birlikte katıldığı mitingde otobüs üzerinden küstah tehditler savurdu. “İyi bilsinler ki Şeyh Said, iyi bilsinler ki Seyyid Rıza, iyi bilsinler ki Sakine’ler, iyi bilsinler ki Mahsum’lar ne yaptılarsa... Kürt halkı da aynısını yapacak.” diyerek devlete parmak salladı. İçişleri Bakanlığı harekete geçti. DEM'li Tuncer Bakırhan ve Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı.

PKK ile organik bağ kurup Kandil'in arka bahçesi haline gelen belediyelere kayyum ayarı çekildi. CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARDİN, BATMAN VE HALFETİ'YE KAYYUM ATANDI

Sürece müteakip DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Kandil'in arka bahçesi olan belediyelere kayyum atandı.

CHP-DEMin sistemi kilitleme ittifakı! Açık açık devlete meydan okudular | Kayyumun arka planı ve kirli provokasyon


DEM'DEN İKİNCİ 6-8 EKİM OLAYLARI HAYALİ... BÖLÜCÜLER SOKAKLARI KARIŞTIRDI

İkinci "6-8 Ekim olayları" hayali kuran DEM Parti sokakları kaşıyan kirli ve sistematik bir provokasyona soyundu. DEM Parti yönetimi açık açık "Devlete karşı direneceğiz" duyurusu yaptı. Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti'de olaylar baş gösterdi.

ELEBAŞI SAKİNE CANSIZ'I ANIP KÜSTAH TEHDİTLER SAVURDU

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise Mardin'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte yaptığı kayyum mitinginde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anıp küstah sözlerle tehditler savurdu.

DEM'li Tuncer Bakırhan ʺkayyumʺ mitinginde PKK elebaşı Sakine Cansız'ı anıp küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Bakırhan ""İyi bilsinler ki Şeyh Said, iyi bilsinler ki Seyyid Rıza, iyi bilsinler ki Sakine'ler, iyi bilsinler ki Mahsum'lar ne yaptılarsa... Kürt halkı da aynısını yapacak." Mazlum'lar, Sakine'ler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır." dedi.

DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç da bölücü ifadeler kullandı.

Gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atılmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle, DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, DEM EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a soruşturma başlattı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak;

Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN'ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ'un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

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