Haberler Haber Videoları Devlete düşman kim varsa CHP orada! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışından sonra Tunç Soyer Yunan'a koştu

Devlete düşman kim varsa CHP orada! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışından sonra Tunç Soyer Yunan'a koştu

Devlete düşman kim varsa CHP orada! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışından sonra Tunç Soyer Yunan'a koştu
25.05.2022 15:07

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:07
Kurduğu tuzak sonu oldu
Haber 00:38
Basın toplantısına kebap...
Haber 02:17
Türkiye, İsveç ve Finlandiya...
Haber 01:26
Meteoroloji müjdeyi verdi!...
Haber 00:48
Kuzey Kore'den 3 balistik füze...
Haber 02:37
Fethin coşkusu Atatürk...
Haber 00:18
3 katlı mobilya fabrikasında...
Haber 01:38
''Göç Yönetimi'' YİK...
Haber 09:09
Filistin davası mesajı!
Haber 00:44
Canlı bomba böyle yakalandı!...
Haber 01:14
Adana’da yasa dışı bahis...
Haber 05:09
Adana'da dehşet! "Merhaba"...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlete karşı tutumu her geçen gün artarak devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kabine toplantısının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yönelik söylediği sözlerin ardından bugün CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer tepki çeken bir hamlede bulundu. Soyer Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile samimi pozlar verdi. Bakoyannis buluşmada hadsizce ifadelerde bulundu.

Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamasında,Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresinde Türkiye'ye F-16 satmayın çıkışına tepki göstermiş "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yunanistan'a gitti. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Soyer'i kapıda karşılarken haddi aşan sözler sarf etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan'ı ziyaret etti. Atina Belediyesi'ni ziyaret eden Soyer'i Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis kapıda karşıladı.

KOŞA KOŞA YUNAN'A GİTTİ
Görüşme sonrası sosyal medya hesabından Tunç Soyer ile çekilen samimi fotoğraflarını paylaşan Bakoyannis, haddini aşan sözler sarf etti.

Bakoyannis "Erdoğan'ın ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz, barış için çabalamalıyız. Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakoyannis sözlerini "İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, "aşağıdan yukarıya" köprüler kuran Yerel Yönetim temsilcileri olarak bizler için yük olan bir sorumluluktur." şeklinde sürdürdü.

ARKADAŞIMIZ TUNÇ SOYER SÖZLERİ
Bakoyannis, "Bugün Atina'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa odaklı ve açık ufuklu yerel yönetimin önde gelen temsilcisi olan İzmir Belediye Başkanı arkadaşımız Tunç Soyer ile bu konuda anlaştık." dedi.

MİÇOTAKİS'TEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, ABD kongresindeki kouşmasında Türkiye'ye F-16 satışına getirmiş Amerikan Kongre üyelerinden bu konuda Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkate almalarını istemişti. "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" diyen Miçotakis'in bu sözleri, Kongre'de uzun süre ayakta alkışlanmıştı.

Miçotakis ayrıca, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti.. ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istemişti.

SON DAKİKA