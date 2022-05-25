Devlete düşman kim varsa CHP orada! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışından sonra Tunç Soyer Yunan'a koştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamasında,Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresinde Türkiye'ye F-16 satmayın çıkışına tepki göstermiş "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yunanistan'a gitti. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Soyer'i kapıda karşılarken haddi aşan sözler sarf etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan'ı ziyaret etti. Atina Belediyesi'ni ziyaret eden Soyer'i Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis kapıda karşıladı.

KOŞA KOŞA YUNAN'A GİTTİ

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından Tunç Soyer ile çekilen samimi fotoğraflarını paylaşan Bakoyannis, haddini aşan sözler sarf etti.

Bakoyannis "Erdoğan'ın ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz, barış için çabalamalıyız. Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakoyannis sözlerini "İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, "aşağıdan yukarıya" köprüler kuran Yerel Yönetim temsilcileri olarak bizler için yük olan bir sorumluluktur." şeklinde sürdürdü.

ARKADAŞIMIZ TUNÇ SOYER SÖZLERİ

Bakoyannis, "Bugün Atina'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa odaklı ve açık ufuklu yerel yönetimin önde gelen temsilcisi olan İzmir Belediye Başkanı arkadaşımız Tunç Soyer ile bu konuda anlaştık." dedi.

MİÇOTAKİS'TEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, ABD kongresindeki kouşmasında Türkiye'ye F-16 satışına getirmiş Amerikan Kongre üyelerinden bu konuda Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkate almalarını istemişti. "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" diyen Miçotakis'in bu sözleri, Kongre'de uzun süre ayakta alkışlanmıştı.

Miçotakis ayrıca, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti.. ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istemişti.