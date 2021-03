Devlet Bahçeli: ''Cumhur İttifakı vatan nöbetinde''

Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi. Yeniden genel başkanlığa seçilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşekkür konuşması yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bu cennet vatan sahipsiz değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir." açıklamasında bulundu.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı.

İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00'te bittiğini duyururken, oy sayım işlemine geçildi.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

36 KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE SALONA ALINMADI

Kurultayın pandemi şartlarına uygun gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, dün yapılan testler sonucu 36 kişinin testlerinin pozitif çıktığını ve salona alınmadıklarını bildirdi.

Yalçın, oylamaya 1277 delegenin katıldığını açıkladı.

BAHÇELİ ONUNCU KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, onuncu kez genel başkan seçilmiş oldu.

MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda daha sonra parti organlarının seçimine geçildi.

Delegeler 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK ve MDK seçimi için oyunu yine 1 numaralı sandıkta kullandı.



TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli, MHP üyelerine teşekkür etti.

Devlet Bahçeli'nin teşekkür konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu cennet vatan sahipsiz değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir.





Bizi biz yapan her değer, her emanet, her kazanım siyasi varlığımızın kemer taşıdır. MHP gücünü tarihinden almıştır. Başkaları gidi heyecanlarımız rehinli, kalplerimiz mühürlü değildir. 52 yıldır neye güvenmişsek ona inandık.

Bugüne kadar çizgimizde bir kırıklık olmadı. Önce ülkem ve milletim diyen partimiz, güçlü iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir.

Bugüne kadar devam eden siyasi hayatımda partimiz, günlük siyasetin dar kalıplarına girmedi. Bilinmelidir ki milli varlığımızın halkaları bir kez koparsa yeniden birleştirmek muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek imkansız hale gelecektir.





"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'DİR"

MHP birliğin ve dirliğin adıdır. Haysiyet ve huzurun adresidir. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, istikbal ve istiklal ahlakıdır.

18 Mart Çanaklale Zaferi tarihin akışını değiştirmiştir. Şehitlerimize rahmet diliyorum.

Suriye ve Irak'ın kanlı şartlarını ülkemize ihraç etmek için fırsat kollayanlara müsade etmeyeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, teslim olmayacağız. Bu milleti böldürmeyeceğiz. Cansa can vereceğiz, kan ise kan dökeceğiz. Çanakkale'de arşa tutunan imanla terörizmmle mücadele edeceğiz.

FETÖ'nün PKK'ın komplolarına göz yummayacağız. Biz Cumhur İttifakıyız. Davaya asla gölge düşürmeyeceğiz. Şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim. Kazanan Türkiye olacak. Ne mutlu Türk'üm diyene.