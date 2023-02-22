"Deprem vergileri nerede?" sorusuna kuruşu kuruşuna cevap! Algı operasyonuna dur denildi

Kahramanmaraş depreminin ardından yürütülen kirli operasyonda özellikle sosyal medya "deprem vergileri" üzerinden yalan bilgiler dolaşıma sokuldu. Ancak bugüne kadar toplanan deprem vergileri ,199 Marmara'dan 'Asrın Felaketi'ne kadar yaşanan tüm afetlerde vatandaşların yaralarını sarmak için kuruşu kuruşuna harcandı. Yürütülen kirli kampanyaya inat işte gerçek rakamlar...

1999 MARMARA DEPREMİ

Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar: 103 milyar TL

Afete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı: 43 bin 603

Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası: 1.380

2003 BİNGÖL DEPREMİ

Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 9 bin 189

İş yeri sayısı: 136

Ahır sayısı: 573

Yapılan yatırım miktarı4,2 milyar lira

2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ

Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 1.050

İş yeri sayısı: 14

Yapılan yatırım miktarı: 5 milyar lira

2011 VAN DEPREMİ

TOKİ Afet Konutları: 25 bin 742

"Evini Yapana Yardım" (EYY) sistemiyle inşa edilen konutlar: 8 bin 60

Onarım ve güçlendirilmesi yapılan orta hasarlı konutlar:1.817

Ahır sayısı: 2 bin 914

Ayrıca Van'da 53 okul, 26 cami, 10 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve 1 köy konağı yapıldı.

Yaklaşık 3 milyar TL harcanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden önce bölgeye 47 km mesafeden kaynak suyu getirilerek Van'ın 2060 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılandı.

Yeni Van'ın inşası için ayrılan kaynak: 5 milyar 356

Yapılan toplam yatırım:13,8 milyar lira

2020 ELAZIĞ DEPREMİ

İnşa edilen afet konutları: 23 bin 249

Deprem sonrası Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı: 10 milyar

2020 İZMİR DEPREMİ

Yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 bölgede 1.444 konut, rezerv alanda 3 bin 500 konut ve millet bahçesi yapılmaya başlandı.

Deprem sonrası şehre yapılan yatırım toplamı: 2,2 milyar lira

İzmir'de yapılması hedeflenen toplam konut sayısı: 5 bin 61 1.404

Teslim edilen konut sayısı: 1.404

2023 ASRIN FELAKETİ

Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşaatına başlanacak.

Hedef: 1 yıl içinde tüm konutların TOKİ tarafından inşa edilmesi.

Hasar tespit çalışması yapılana kadar depremzedelere verilen destek: 10.000 TL

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaç için verilen nakdi yardım: 100.000 TL





Evleri inşa edilene kadar depremzedelere yönelik kira yardımı: 2.000 - 5.000 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk etapta aktarılan bütçe: 100 milyar TL

Şubat 2023 itibariyle toplanan deprem vergisi: 88 MİLYAR LİRA

AK Parti hükümetleri döneminde depremle ilgili direkt ve dolaylı yapılan yatırımların toplamı (Ocak 2020 itibariyle): 1,2 trilyon liradan fazla

Kahramanmaraş Depremleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece ilk etapta aktarılan miktar: 100 milyar LİRA

Bu rakam bile 20 yıldır toplanan DEPREM VERGİLERİnden fazla.

Felaketin ardından bu yana devam yalan ve kara propagandaya karşı atılan halkın doğru bilgilendirmesini amaçlayan paylaşımların devam etmesi bekleniyor.