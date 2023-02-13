Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan depreme dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinden gelen görüntüler ise yürekleri dağladı. Hastanenin kameralarına yansıyan o anlarda bir hemşirenin kaçmak yerine çocuk servisine koşarak kucakladığı çocuğu binanın dışına çıkarması görüntülendi. Adının Şeyma Aalkuş olduğu öğrenilen kahraman hemşire A Haber canlı yayınına röportaj verdi. Alakuş o anlar için ise; ''Acil kapısından çıkıp gitseydim ömür boyu vicdan azabıyla yaşayamazdım.'' cevabını verdi.