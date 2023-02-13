Haberler Haber Videoları Deprem anında çocuk hastalara koşan Hemşire Şeyma Alakuş A Haber'e konuştu: ''Vicdan azabıyla yaşayamazdım''

Deprem anında çocuk hastalara koşan Hemşire Şeyma Alakuş A Haber'e konuştu: ''Vicdan azabıyla yaşayamazdım''

Deprem anında çocuk hastalara koşan Hemşire Şeyma Alakuş A Haber'e konuştu: ''Vicdan azabıyla yaşayamazdım''
13.02.2023 11:12

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan depreme dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinden gelen görüntüler ise yürekleri dağladı. Hastanenin kameralarına yansıyan o anlarda bir hemşirenin kaçmak yerine çocuk servisine koşarak kucakladığı çocuğu binanın dışına çıkarması görüntülendi. Adının Şeyma Aalkuş olduğu öğrenilen kahraman hemşire A Haber canlı yayınına röportaj verdi. Alakuş o anlar için ise; ''Acil kapısından çıkıp gitseydim ömür boyu vicdan azabıyla yaşayamazdım.'' cevabını verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında Gaziantep'de bir hemşirenin kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabasının görüntülerini paylaştı. Deprem sırasında hemşirenin servise koşarak kucakladığı çocuğu binanın dışına çıkarması görüntülerde yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin hasta çocukları kurtarma görüntülerini paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

Görüntüde sarsıntı devam ederken hemşirenin dış kapının aksine servise koşarak kucakladığı çocuğu bina dışına çıkarması yer aldı.

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