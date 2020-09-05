Denizli'de şoke eden olay! İş başvurusuyla gittiği fabrikalarda işçilerin paralarını çaldı

05.09.2020 13:33

Son dakika haberi... Denizli'de iş başvurusu bahanesiyle gittiği fabrikalarda, soyunma odalarına girip, işçilerin cüzdanlarından toplam 15 bin TL çaldığı belirlenen S.Y. (40), jandarma tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden ve hakkında 17 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Y., Denizli'ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.Y., tutuklandı.