Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.



Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.

CHP'YE 'DEM'Lİ İTTİFAK... KANDİL'İN PARTİSİ SOMUT KARŞILIK İSTİYOR

CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı toplum vicdanını yaralarken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti artırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor.



DEM'in İstanbul'da Adalar ve Esenyurt ilçelerini CHP'den talep ettiği kulislerde konuşuluyor.





DEM'İ ESENYURT KESMEZ... CHP'DEN DAHA NELER İSTEYECEKLER!

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "CHPde fırtına öncesi sessizlik" başlıklı köşe yazısında CHP - DEM hattında süregelen kirli ittifakta Özgür Özel'in verdiği 'şeffaflık' teminatı DEM'İn pazarlık gücünü artırdığını yazdı.



Övür, "Sadece parti içinde eşbaşkanlar ve Kılıçdaroğlu ekibi arasında bir çekişme yaşanmıyor daha kritik olanı DEM'le yapılan pazarlıklar... DEM'le ilan edilen "açık ve şeffaf" görüşme DEM'in pazarlık gücünü öyle arttırdı ki İstanbul Esenyurt'u vermek bile artık onları kesmeyebilir" şeklinde konuştu.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan CHP ile yürütülen ittifak ve girişilen pazarlıkta el yükselten bir hamle geldi.



DEM'DEN CHP'YE 'BİZSİZ KAZANAMAZSINIZ' MESAJI

T24'de konuşan Doğan'a "CHP ile temastasınız ve bir seçim ittifakından olmasa da çeşitli yerlerde bir "güç birliği" üzerine müzakere içindesiniz. İstanbul ve İzmir'de mesela aday göstermemeniz durumunda o iki kutup paradigmasının yine bir parçası olmayacak mı DEM Parti?" sorusu yöneltildi.



"Yeni dönem motto'muz "kazandırmak kaybettirmek değil, kazanmak" diyen Doğan, CHP'ye "Kazan kazan" mesajı gönderip 'Bizi de göreceksiniz' imasında bulunarak şu ifadeleri kullandı;

Bizim bu seçimlerdeki alamet-i farikamız kent uzlaşısı. Bunu ön seçimde de bir yöntem olarak uyguladık. Ön seçimi yaptığımız yerler neresiydi? Ağırlıklı olarak Kürt illerinde, yani birinci parti olarak çıktığımız yerlerde yaptık ön seçimi. O illerin en geniş çeperine kadar ulaşabilecek bir delegasyon listesi oluşturmayı hedefleyerek, kent uzlaşısını hayata geçirdik.



Yalnızca kendi partimizin üyelerine, yalnızca bileşenlerimizin üyelerine oy kullandırtmadık. Kent uzlaşısının bir diğer ayağı da parti olarak birinci çıkmadığımız ama kent uzlaşısı için diğer partilerle güç birliği yapabileceğimiz iller.





CHP İLE ORTAK KOMİSYON İTİRAFI

Bilindiği üzere DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, geride bıraktığımız günlerde CHP Genel Merkezi'nde ittifak için bir araya geldi.



DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 'Kent uzlaşısı' maskesi takılan kirli ittifakta CHP ve DEM komisyonlarının ortak çalışacağını itiraf etti, "İki siyasi partinin de komisyonları çalışacak" dedi.





DEM İstanbul özelinde CHP ile tutuştuğu pazarlıkta el yükseltmeyi de ihmal etmedi...



DEM'DEN CHP'YE İSTANBUL KISKACI: İSTEDİKLERİMİZİ YAPIN YOKSA ADAY ÇIKARIRIZ

Kandil uzantılı partinin sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile İstanbul görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar açıklamadığımız il ve ilçelerdeki tutumumuza dair netlik kazanan bir durum yok. Netlik kazanmadığı için açıklamıyoruz. Bu konudaki tartışmalar ve görüşmeler sürüyor" dedi.







Bir yandan da Başak Demirtaş'ın İstanbul özelinde yaptığı adaylık çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirdi.



Demirtaş'ı koz olarak kullanan DEM'liler "İmamoğlu'nun bu denklemde kaybedebilir" düşüncesiyle CHP'ye "İstediklerimizi yapın yoksa aday çıkarırız" tehdidinde bulundu.



Başak Demirtaş geride bıratığımız günlerde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" demişti.



PAZARLIKTA EL YÜKSELTTİLER

Bu durum "DEM pazarlıkta el yükseltiyor" yorumlarını beraberinde getirirken; DEM'in CHP'den Esenyurt ve Adalar'dan ziyade birkaç temsiliyet noktası daha talep edeceğini de gözler önüne serdi.





DEM'DEN CHP İLE GÜÇ BİRLİĞİ MESAJI

Bir yandan da DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, CHP ile yürütülen ittifakta 'güç birliği' mesajı vermekten geri durmadı.



Temelli, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini, güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine de Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." diye konuştu.





Tam da bu noktada gözler CHP kanadına çevrildi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her fırsatta selam göndermeyi ihmal etmediği terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB'ye aday olacağı iddialarına ilişkin, ''Başak Demirtaş'ın yaklaşımı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır.'' dedi.



DEM'İ AKLADI İTTİFAKI TEYİT ETTİ: ŞEYTAN DEĞİLLER, GÖZLER ÖNÜNDE İLİŞKİ İÇİNDEYİZ

Özel, terörle organik bağı olan DEM'İ "Bizim gözümüzde şeytan değildir" diyerek akladı, "DEM Parti ile gözler önünde ilişki içindeyiz. DEM Parti ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkiyi koparacak değiliz" dedi.



Özel'in "DEM Parti ile gözler önünde ilişki içindeyiz" diyerek bir kez daha ittifakı ayan beyan ilan etmesi dikkatlerden kaçmadı.