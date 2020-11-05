Çürük raporu verdikleri iki binada 53 kişi hayatını kaybetti: CHP'li Bayraklı Belediyesi yetkilileri hesap verecek mi?

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı Belediyesi’nin 2012 ve 2018 yıllarında çürük raporu verdiği iki binada 53 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde ilçe belediyelerinin acil yıkılması gereken binaların tespiti ve yıkma konusunda yetkili olduğunu belirterek, “İlçe belediyesinin sadece bir şekilde ‘Bu binanız tehlikeli olabilir’ demek idari sorumluluğun gereği değil..” ifadelerini kullandı.