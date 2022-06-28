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Cüneyt Arkın için Kuruluş Osman'dan özel video

Cüneyt Arkın için Kuruluş Osman'dan özel video
28.06.2022 15:55

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'dan gelen acı haberin ardından peş peşe taziye ve başsağlığı mesajları paylaşıldı. Usta ismin son dönemde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinden de anlamlı bir hareket Kuruluş Osman dizisi tarafından Arkın'ın anısına özel bir video hazırlandı. Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ o videoyu "Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk." ifadeleriyle paylaştı.

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