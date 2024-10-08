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Çorlu’da kundaklama anı kamerada: Şüpheli tutuklandı
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Çorlu’da kundaklama anı kamerada: Şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 19:22 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 19:22

Tekirdağ’da iş yerlerine ve araçlara kundaklama yapan bir şahıs, taksi durağı, dükkan ve araç camlarını kırdı.

Tekirdağ'da iş yeri ve araçlara kundaklama yapıldı. Kameraya yansıyan saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün sabaha karşı Zafer Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bakım Onarım 6. Sokağa gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple yan yana bulunan iki sanayi dükkanının camlarını kırdı. Şahıs, daha sonra iş yeri önünde bulunan motosiklet, hava kompresörü, kaynak makinesi, elektrik tesisatı ve büyük spiral makinesini ateşe verdi. Daha sonra bitişik durumdaki iki iş yerinin sopayla camlarını kıran saldırgan şahıs, park halindeki kamyonu kundakladı. Saldırılara devam eden şahıs, park halindeki otomobilin ve taksi durağının camlarını kırdı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kundaklama olayına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.
Kundaklama olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen M.E.Ş, Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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