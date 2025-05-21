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Çöp kavgasında palalı cani dehşet saçtı! 3 kişi yaralandı!
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Çöp kavgasında palalı cani dehşet saçtı! 3 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:24:51

Bursa’da çöp atma tartışması sokakta palalı kavgaya dönüştü. Baba-oğul saldırıya uğradı, 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde komşular arasında çıkan çöp atma tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pala kullanılan olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uzun Süreli Husumet Vardı
Olay, 12 Mayıs 2025 günü merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma meselesi nedeniyle husumet bulunan komşular sokakta karşı karşıya geldi. E.P., kendi kapısının önüne çöp bırakıldığını iddia ederek komşusu F.E.'yi uyardı.

Uçan Tekme ile Kavga Başladı
Uyarı sırasında taraflar arasında sesler yükseldi. Bu sırada E.P.'nin oğlu İ.P., babasının darbedildiğini düşünerek F.E.'ye uçan tekme attı. Yere düşen F.E., daha önce hazırladığı iddia edilen palayı eline alarak saldırıya geçti.

Pala Baba ve Oğula İsabet Etti
Elinde pala ile saldıran F.E., baba ve oğlunu hedef aldı. Kapıyı kapatarak korunmaya çalışan baba-oğuldan E.P., palanın koluna isabet etmesiyle yaralandı. Yaralı halde evlerine kaçan baba ve oğlun peşini bırakmayan F.E., sokakta bir süre daha arbede çıkardı.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Olay anı, sokakta bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tarafların sözlü tartışmasının kısa sürede kavgaya dönüştüğü, ardından palalı saldırının başladığı ve yaralanan kişilerin evlerine doğru kaçtığı görülüyor.

3 Kişi Yaralandı, Soruşturma Başlatıldı
Kavgada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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