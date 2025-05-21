Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:24:51

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde komşular arasında çıkan çöp atma tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pala kullanılan olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uzun Süreli Husumet Vardı

Olay, 12 Mayıs 2025 günü merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma meselesi nedeniyle husumet bulunan komşular sokakta karşı karşıya geldi. E.P., kendi kapısının önüne çöp bırakıldığını iddia ederek komşusu F.E.'yi uyardı.

Uçan Tekme ile Kavga Başladı

Uyarı sırasında taraflar arasında sesler yükseldi. Bu sırada E.P.'nin oğlu İ.P., babasının darbedildiğini düşünerek F.E.'ye uçan tekme attı. Yere düşen F.E., daha önce hazırladığı iddia edilen palayı eline alarak saldırıya geçti.

Pala Baba ve Oğula İsabet Etti

Elinde pala ile saldıran F.E., baba ve oğlunu hedef aldı. Kapıyı kapatarak korunmaya çalışan baba-oğuldan E.P., palanın koluna isabet etmesiyle yaralandı. Yaralı halde evlerine kaçan baba ve oğlun peşini bırakmayan F.E., sokakta bir süre daha arbede çıkardı.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Olay anı, sokakta bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tarafların sözlü tartışmasının kısa sürede kavgaya dönüştüğü, ardından palalı saldırının başladığı ve yaralanan kişilerin evlerine doğru kaçtığı görülüyor.

3 Kişi Yaralandı, Soruşturma Başlatıldı

Kavgada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.