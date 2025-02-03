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Çöp dökmeye diye çıkmıştı: Silahlı magandayı etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada
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Çöp dökmeye diye çıkmıştı: Silahlı magandayı etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 00:40 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 00:42

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde, motosikletle sokakta sohbet eden kızların yanından geçerken tabancayla havaya ateş eden maganda, çöp atmak için evinden çıkan jandarma uzman çavuş tarafından yakalandı. Olay anı ve jandarmanın şahısları etkisiz hale getirdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsü E.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygulanırken, kurusıkı tabancayla ateş eden A.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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