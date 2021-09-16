Çıplak semazen tartışması! CHP'nin skandalları bitmek bilmiyor! Ortak değerleri aşağıladılar! Resmen tepki yağıyor

Hazreti Mevlana'nın 747'nci vuslat yıl dönümü etkinliğinde kadın erkek karışık sema yaptıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük tepki toplamıştı. Şimdi ise CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi semazen kıyafeti giymiş dansçıya yarı çıplak “Sema” yaptırdı. Ortak değerleri adeta aşağılayan görüntülerle ilgili tepki üstüne tepki yağdı.

Hazreti Mevlana'nın 747'nci vuslat yıl dönümü etkinliğinde kadın erkek karışık sema yaptıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük tepki toplamıştı. Şimdi ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi semazen kıyafeti giymiş dansçıya yarı çıplak "sema" yaptırdı. Ortak değerleri adeta aşağılayan görüntülerle ile ilgili MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in açıklamaları:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi adı altında tertip ettiği bir toplantının gecesinde ülkemizin kültür zenginliğini gösterme gayesi ile yaptığı çıplak semazen gösterisini eleştirmemize tepki göstermiş.

Bizi dansa ve çağdaşlığı karşı ve hastalıklı zihniyet olarak nitelemeye kalkışmış. Onlar diye kastettiği ülkemizin en az yüzde 99'unu kapsayan milli ve manevi değerlerimize saygılı tüm vatandaşlarımız.

Kendileri ise bir avuç halktan kopuk bir güruhtur. Tunç Soyer asıl hastalıklı olan Türk'e düşman senin beynindir. Türk kültürünü bu denli yozlaştırmaya çalışman hatalık değilse planlı olarak milli ve manevi değerlerimize düşmanlıktır.

Biz senin ve yaptıklarını anlamıyoruz. Sen hangi iklimde hangi kültür ile beslendin ki kendi ülkenin iklimine bu kadar yabancısın. İzmir'in en büyük özelliği ortak kültürlerimize olan saygısıdır. Seni ortak kültür ve değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz."

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU: ALTI KAVAL ÜSTÜ ŞİŞHANE

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altı kaval üstü şişhane. Dualarla yapılan açılışlara tahammül edemeyenler, Hazreti Mevlana'dan bu yana yerleşik bir tasavvufi geleneği sapkınlaştırmaya yönelik soytarılıkları alkışlıyorlar. Bu fotoğraf, nasıl ikiyüzlü davranıldığının ve hakikate karşı bozgunculuğun net delilidir." ifadelerini kullandı.

BÜLENT TURAN: ÖZÜRLERİ KABAHATLERİNDEN BÜYÜK

"CHP nedir?" derlerse işte tamda bu!Özürleri kabahatlerinden büyük! #ÇıplakSemazen kepazeliğine karşı çıkanlara açıklamada geçen "çağdışı anlayış/bağnaz/karanlık/hastalıklı zihniyet vs"den kasıtlarının ne olduğunu iyi biliyoruz! Allah bu zihniyetten aziz milletimizi korusun!

HİLAL KAPLAN: ECDADIMIZIN KEMİKLERİNİ SIZLATAN BİR SKANDAL

Semazen değil, gezici bir dansçı. Sema değil, gösteri. Son kertede tam bir skandal. Ecdadımızın kemiklerini sızlatan bir skandal. İzmir BB Tunç Soyer'in hazırlattığı, Kılıçdaroğlu'nun şahit olduğu bir skandal.