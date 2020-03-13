Çin'den bomba iddia! Koronavirüsü Wuhan'a ABD getirdi! 13.03.2020 09:29

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı adeta esir alan yeni tip koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Wuhan'dan yayılan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs hakkında bomba etkisi yaratacak bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter’daki hesabından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield’in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield’in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Kovid-19 saptandığı sözlerini aktardı. Cao, CDC’nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD’de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179'a yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179'a, vaka sayısı ise 4 bin 20'sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813'e yükseldi.

Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Söz konusu ölümlerin 6'sı salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde olurken, biri Şandong eyaletinde gerçekleşti.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 147'ye müşahade altındaki kişilerin sayısı 12 bin 161'e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111'e çıktı.

Çin'e yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan ve "ithal vaka" olarak adlandırılan vaka sayısı da 88'e yükselirken, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 131'e çıktı.

ÇİN İLE ARASINDA VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMASI

Çin'de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Vuhan'da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter'daki hesabından ABD'yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan'a getirmekle itham etmişti.

Sözcü Cao, "(Kovid-19) salgınını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.

Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.