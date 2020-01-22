Son dakika: 2019-nCoV virüsü korku saçıyor! Çin'den sonra şimdi de ABD'de

Son dakika haberi... Çin'de altı kişinin ölümüne neden olan 2019-nCoV adlı virüs korku saçıyor. En son ABD'de görülen virüs nedeniyle dünya alarmda. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

22.01.2020 09:10 - Son Güncelleme: 22.01.2020 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





