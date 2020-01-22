Son dakika: 2019-nCoV virüsü korku saçıyor! Çin'den sonra şimdi de ABD'de
Son dakika haberi... Çin'de altı kişinin ölümüne neden olan 2019-nCoV adlı virüs korku saçıyor. En son ABD'de görülen virüs nedeniyle dünya alarmda. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.
22.01.2020 09:10
- Son Güncelleme: 22.01.2020 09:23
Çin'de altı kişinin ölümüne neden olan 2019-nCoV adlı virüs korku saçıyor.
Yeni salgında şimdiye kadar en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çalışmalar yürüttüğü Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi ve Kontrolü Merkezi tarafından yapılan çalışmada, salgının resmi olarak bildirilen rakamlardan daha fazla kişiyi etkilediği öne sürüldü.
ABD'YE SIÇRADI
ABD'nin Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi.
Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.
UZMANLAR UYARDI
Hong Kong Üniversitesi uzmanları, Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığın sebebi olarak görülen yeni bir koronavirüs salgınının hızla yayılabileceği konusunda uyardı.