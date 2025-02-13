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Cide Bartın karayolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı!
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Cide Bartın karayolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı!

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 00:47 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 00:52

Kastamonu’nun Cide ilçesi ile Bartın ilini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Kalafat köyü mevkiinde toprak kayması sebebiyle meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Ekipler, karayolunu tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi ile Bartın ilini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesi ile Bartın ilini birbirine bağlayan karayolunda Kalafat köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Ayrıca heyelanla birlikte büyük bir kaya parçası da yola düştü. Vatandaşların ihbarı sonrasında Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, karayolunu tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saattir kapalı olan yolda, toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi çalışmaları halen devam ederken, çalışmaların tamamlanmasıyla Cide-Bartın karayolu tekrar ulaşıma açılacak.

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