CHP'nin yeni ithal danışmanı Daron Acemoğlu ''Dar koridor'' kitabında kendini ifşa etmiş! Atatürk düşmanı IMF yalakası çıktı

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi aday olmak için adeta yanıp tutuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" diyerek günlerce kamuyounun dikkatini çekmeye çalıştığı "vizyon" toplantısı baştan sona fiyasko ile sonuçlandı. On binlerce dolar ödeme yaptığı ithal danışmanların konuşmaları ilgi çekmek bir yana, Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu bile toplantıda uyuklattı.

Danışmanlardan Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nu salona getirmeyi bile başaramayan CHP, başta yandaşları olmak üzere herkes tarafından eleştirildi. Etkinlikte konuşan Daron Acemoğlu, çarpıtılmış verilerle manipülatif bir algı operasyonuna girişti.

Aynı Acemoğlu'nun Türkiye'nin sırtında yıllarca kambur olan ve AK Parti'nin göreve gelmesiyle birlikte yapılan başarılı hamleler sonucunda Türkiye üzerindeki vesayeti sona erdirilen IMF lehine açıklamalar yaptığı ve IMF odaklı görüşleri savunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ermeni kökenli Acemoğlu bir dönem Ermenistan hükümetinde de görev almış ve Ermeni ekonomisini daha da dibe çökertmişti. Takvim.com.tr CHP'nin ithal danışmanlarından olan Daron Acemoğlu'nun dosyasını açıyor...

TÜRKİYE'Yİ YENİDEN IMF BATAĞINA SOKMAK İSTİYOR

Acemoğlu, Türkiye'nin yıllarca sırtında kamburu olan ve Türkiye'nin içişlerine karışmak da dahil olmak üzere birçok politikasına engel olan IMF'den borç alınmasını ve Türkiye'nin yeni bir IMF programına mahkum edilmesinini savunuyor.

Geçmiş dönemlerde Türkiye ekonomisi hakkında fikirlerini paylaşan Acemoğlu, Türkiye'nin sağlam ekonomi adımlarını ve dünyadaki en güçlü bankacılık sistemlerinden birine sahip olmasını görmezden gelerek hedef almıştı.

Acemoğlu, "kurtuluş reçetesini" IMF olarak göstererek "Bir IMF programının yardımcı olabileceğini düşünüyorum, ama sadece kısa vadede değil orta vadede düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

SOROSÇU AKIL TARAFINDAN YETİŞTİRİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gittiğinde görüştüğü isimlerden olan Acemoğlu, 2001 krizinde IMF tarafından Türkiye'ye atanan Kemal Derviş ile aynı okullarda eğitim görerek aynı küresel akıl tarafından yetiştirildi. Londra Ekonomi Okulu'nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlayan Acemoğlu, buradan sonra "küresel aklın bir başka merkez üssü" olan ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde eğitimine devam etti.

*Soros'un Türkiye ayağı ve Gezi olaylarının baş sorumlusu olan Osman Kavala'nın tutuklanması ile ilgili de bir kare paylaşan Acemoğlu, "Osman Kavala'nın yanındayız" yazılı bir kağıtla poz vermişti.

ABD DERİN DEVLETİNİN YAYIN ORGANINDA ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Verdiği demeçlerde her fırsatta Türkiye'yi eleştiren ve demokrasi ile özgürlüklerin çok geride olduğunu iddia eden Daron Acemoğlu, ABD derin devletinin yayın organı olarak bilinen Foreign Affairs'e 2014 yılında "The Failed Autocrat" başlığı ile yazdığı yazıda Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Acemoğlu, Erdoğan'ı "otokratlık" ile suçlarken; bir başka açıklamasında ise Türkiye'nin açılım politikalarına son vermesinin "ekonomi için yıkım" olacağını söyleyerek gözdağı verdi.

ÇÖZÜM SÜRECİ ÜZERİNDEN EKONOMİK GÖZDAĞI

2015'te terör örgütünün kanlı eylemleri sonucunda açılım sürecinin sonlandırılması sonrası yaptığı açıklamada "Çözüm sürecinin bitmesi politik sistem ve ekonomi için felaket olur." ifadelerini kullandı.





2013'te dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü" alan Acemoğlu'nun 17-25 Aralık kumpası başarılı olsa FETÖ tarafından ekonominin başına getirileceği iddia edilmişti.

ERMENİSTAN EKONOMİSİNİ DE ÇÖKERTTİ

Ermeni asıllı olan Daron Acemoğlu, geçtiğimiz yıllarda Paşinyan'ın talebi üzerine Ermenistan hükümetinde de görev almıştı. Ermenistan'da 2018'de yapılan seçimlerin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daveti ile Ermenistan'a giden Acemoğlu, ekonominin yeniden yapılandırılması için görev aldı. Krizle boğuşan Ermenistan'da ekonomi dümenine geçen Acemoğlu, işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale sokarak krizde olan Ermenistan ekonomisini adeta dibe vurdurdu.

ATATÜRK DÜŞMANI ÇIKTI

Küresel akıl tarafından özenle yetiştirilen ve yıllardır PR'ı yapılarak adı gündemde tutulan Daron Acemoğlu'nun, 2019'da yayınladığı Dar Koridor isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e de eleştiriler yağdırdığı ortaya çıktı. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken uyguladığı devrimleri ve dönemin CHP'sini "despot" olarak nitelendiren Acemoğlu, "(Devrimler) Bunlar Türkiye'yi koridora sokmak amaca taşımıyordu. Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı.

"ŞAPKA TAKMAYANLAR İNFAZ EDİLDİ"

Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. Bazı durumlarda da infaz edildi." ifadelerini kullandı.