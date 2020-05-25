CHP’nin “vekil transferi” çıkışına tepki: Bunların istediği sulandırılmış parlamenter sistem!

25.05.2020 13:01

Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklik ile vekil transferi yoluyla korsan siyasetin önüne geçilecek. Meclis’e gelecek düzenlemeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, “Milletin iradesiyle partisinin aday gösterdiği milletvekillerini şimdi iradelerinin dışında istifa ettirerek başka partilere göndermek, hem milletvekilinin saygınlığına hem parlamentonun saygınlığına hem milletin iradesine saygısızlıktır” diyerek Siyasi Partiler Kanunu üzerinde mutlaka değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Bunların söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, sulandırılmış parlamenter sistem.





Çünkü milletin iradesiyle partisinin aday gösterdiği milletvekillerini şimdi iradelerinin dışında istifa ettirilerek başka partilere göndermek hem milletvekilinin saygınlığına hem parlamentonun saygınlığına hem milletin iradesine saygısızlık.