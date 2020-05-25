CHP’nin “vekil transferi” çıkışına tepki: Bunların istediği sulandırılmış parlamenter sistem!

Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklik ile vekil transferi yoluyla korsan siyasetin önüne geçilecek. Meclis’e gelecek düzenlemeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, “Milletin iradesiyle partisinin aday gösterdiği milletvekillerini şimdi iradelerinin dışında istifa ettirerek başka partilere göndermek, hem milletvekilinin saygınlığına hem parlamentonun saygınlığına hem milletin iradesine saygısızlıktır” diyerek Siyasi Partiler Kanunu üzerinde mutlaka değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.
AK Parti ve MHP siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir çalışmayı birlikte yürütüyor. Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile vekil transferi yoluyla korsan siyasetin önüne geçilecek. Meclis'e gelecek düzenlemeyi MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın açıklalamarı şöyle:
Bu konu CHP'nin bir takım siyasi atraksiyonlarından ve siyasi ayak oyunlarından ortaya çıkmış bir konudur. Milletvekili transferleri geçmiş dönemde ta Güneş Motel zamanında 80 ihtilalinden önce yaptıkları işlemleri; son 24 Haziran seçimlerinden önce yine biliyorsunuz İP'e milletvekili vererek grup kurdurmaya çalıştılar. Burada hedeflenen bellidir. Aslında burada hedeflenen çok demokratik görünüp partilere milletvekili vermek değil, tamamen Meclis'in çalışma şeklini kilitlemek istiyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişinden rahatsızlar. Düzenlemeyi bir an önce gündeme getirmemiz lazım.
AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın açıklamaları şöyle:
Siyasi Partiler Kanunu üzerinde mutlaka değişiklik yapılmalı. Bakıyoruz şimdi Millet İttifakı denen ittifak yapısının kendi içlerinde sürekli parlamentoyu zayıflatacak, sürekli Meclis'in çalışma sistematiğini dumura uğratacak bir arayış peşindeler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olduğunu söyleyenler, şimdi "güçlendirilmiş parlamenter sistem" teraneleri yapıyorlar.
Bunların söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, sulandırılmış parlamenter sistem.
Çünkü milletin iradesiyle partisinin aday gösterdiği milletvekillerini şimdi iradelerinin dışında istifa ettirilerek başka partilere göndermek hem milletvekilinin saygınlığına hem parlamentonun saygınlığına hem milletin iradesine saygısızlık.