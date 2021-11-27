CHP'nin "kozmik odası" 14. kat! Kılıçdaroğlu'na emirler buradan mı iletiliyor?

Parti içi kumpas iddiaları, çete suçlamaları ve 10 yılda gerçekleşen yüzlerce tasfiye... CHP'nin genel merkezinin kozmik odası olarak nitelendirilen 14. kat yeniden gündemde.

Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından genel başkanlık kolltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi stratejisini burada belirlediği, milletvekillerinin hatta parti yöneticilerinin bile sonradan haberdar olduğu ve kararların burada alındığı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Eski CHP Genel Başkanı Genel Yardımcısı Öztürk Yılmaz da son açıklamasında buna değindi. FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etti. 14. kattan çıkan kararlarda etkisi olduğuna dikkat çekti.

ENVER ALTAYLI İLE RASİM BÖLÜCEK ARASINDA BİN 200 GÖRÜŞME...

Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Darbe girişiminden önce ben bunların darbeyi önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun özel danışmanıyla bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor."

"Külliye'ye giden CHP'li" iddiasında da gündeme gelmişti CHP'nin 14. katı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine parti içerisinde bir çete tarafından kumpas kurulduğunu söylemiş ve Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

"YAKINDA KILIÇDAROĞLU'NA İFTİRA ATARLARSA ŞAŞIRMAM"

İnce, söz konusu iftira ile ilgili o dönem dikkat çeken bir tespitte bulunmuştu:

"Bu çete her işte var bunlar. Bugün bana bu iftiraları attılar. Emin olun yakında Kılıçdaroğlu'na atarlarsa şaşırmam."

"CHP FETÖ'ye teslim oldu" sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmasında gizli bir elin etkisinin eli olduğunu dile getirmişti.

YILMAZ ATEŞ: GİZLİ BİR EL OLMASA...

Ateş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu iki gün önce açıklaması vardı, "ben aday değilim diye". Pazartesi günü hiçbirimize haber vermeden sadece Önder Bey ve ekibiyle hareket ederek adaylığını açıkladı. Gizli bir el olmasa aleni olurdu."