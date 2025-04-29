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CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?
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CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?

Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:13:13

CHP'nin yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Etiler'deki Le Meridien Otel'deki gizli görüşmelerinin ifşa olduğu görüntülerdeki bavulun jammer olduğu itirafında bulunulmasının ardından siyaset gündemi bir anda muhalefet partisine çevrildi. Jammer'ın izinsiz kullanımının suç olduğu ortaya çıkınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun kendilerinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu için kullandığını ima etti. Peki CHP'nin geçmiş cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı? Takvim.com.tr olarak aradık sorduk.

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