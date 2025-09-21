PODCAST
CHP'nin bıraktığı miras! Toplanmayan çöpler vatandaşı çileden çıkardı
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 15:49
CHP'li Buca Belediyesinde anlaşma sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen çöp sorunu devam ediyor. Konteynerlerden taşan çöpler kötü kokuya neden olurken, vatandaş en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyor.
