SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Mart 2024, 10:56 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024, 10:56

CHP'li Zeydan Karalar kirli ittifakı itiraf etti: "DEM pankartını asla indirmem"

Son dakika haberi! CHP, 31 Mart yerel seçimlerine terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola gidiyor. İttifak "kent uzlaşısı" altında gizlenmeye çalışılsa da CHP'nin birçok ilçede meclis üyeleri ve belediye başkanı adaylık listelerini DEM'li isimlerle doldurduğu biliniyor. Parti içinde "DEM'liler kapıdan giremez" şeklinde çıkışlar yapılsa da sahadan gelen görüntüler ittifakı bir kez daha ortaya çıkardı. Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesinde seçim ziyaretinde bulunan Zeydan Karalar, gizli ve kirli ittifakın bozulmaması için kendisinden hesap soran DEM’liden özür diledi.

SIRADAKİ VİDEO
5 ilde kentsel dönüşüme düşük faizli kredi fırsatı! Aylık taksitler ne olacak? Kimler yararlanabilir? Hangi illere verilecek?
08.03.2024Cuma
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi: Bankaya Terim ile neden gitti?
08.03.2024Cuma
CHP'deki 'DEM'li kriz büyüyor! Burcu Köksal İmamoğlu ve Özgür Özel'e rest çekip üstüne basa basa söyledi: "DEM'lilerle yönetmem"
08.03.2024Cuma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da zehir tacirlerine NARKOÇELİK-5 operasyonu: 4 ton metamfetamin ele geçirildi
08.03.2024Cuma
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
08.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Ebru Gündeş ve eşi İstanbul’da ev bakıyor! İşte detaylar... 01:11
Ebru Gündeş ve eşi İstanbul’da ev bakıyor!
08.03.2024Cuma
Canavar anne ve oğlu Mısır’dan ABD’ye kaçtı: İadeleri istendi 10:17
Canavar anne ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı!
08.03.2024Cuma
Arda Turan Seçil Erzan davası için adliyeye geldi! 00:49
Arda Turan Seçil Erzan davası için adliyeye geldi!
08.03.2024Cuma
CHP’de ’DEM’li kriz! Fatih Portakal: Talimatı Kılıçdaroğlu verdi, İmamoğlu’nun kaybetmesini istiyor 06:01
CHP'de 'DEM'li kriz! Fatih Portakal
08.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA