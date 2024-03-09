CHP'li Zeydan Karalar kirli ittifakı itiraf etti: "DEM pankartını asla indirmem"

Son dakika haberi! CHP, 31 Mart yerel seçimlerine terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola gidiyor. İttifak "kent uzlaşısı" altında gizlenmeye çalışılsa da CHP'nin birçok ilçede meclis üyeleri ve belediye başkanı adaylık listelerini DEM'li isimlerle doldurduğu biliniyor. Parti içinde "DEM'liler kapıdan giremez" şeklinde çıkışlar yapılsa da sahadan gelen görüntüler ittifakı bir kez daha ortaya çıkardı. Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesinde seçim ziyaretinde bulunan Zeydan Karalar, gizli ve kirli ittifakın bozulmaması için kendisinden hesap soran DEM’liden özür diledi.