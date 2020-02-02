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  • Son Güncelleme: 02.02.2020 10:53

Genel Başkanı dediğini yaptı! 'den sonra 'da da su kuyruğu

Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Mansur Yavaş yönetimindeki 'li Büyükşehir Belediyesi de vatandaşı su kuyruğuna soktu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde birçok mahallede yaşanan kesintiler nedeniyle ASKİ'ye bağlı su tankerleri bölgeye gönderildi. Vatandaş su kuyruğuna girerken akıllara CHP Genel Başkanı 'nun yerel seçimlerden önce söylediği "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" sözleri geldi.

İzmir'den sonra Ankara'da da su kuyruğu

'nın Altındağ ilçesinde birçok mahallede günlerdir su problemi yaşanıyor. 'li yönetimindeki ASKİ tarafından ilçedeki mahallelere su sağlanamaması, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

VATANDAŞ SU KUYRUĞUNA GİRDİ
Mahalledeki su sorununu çözemeyen yetkililer, çareyi su tankerlerini bölgeye göndermekte buldu. Semtin belirli noktalarına gelen su tankerleri aracılığı ile vatandaşlar su kuyruğuna girerek bidonlarla su taşıdı.

KILIÇDAROĞLU DEDİĞİNİ YAPTI!
Ankara'daki bu görüntüler akıllara 'i getirdi. İzmir'de de birçok bölgede su kesintileri yaşanmış ve vatanda su kuyruğuna girerek tankerlerden bidonlara doldurdukları suları evlerine taşımıştı. İzmir'den sonra Ankara'da da aynı durumun yaşanması akıllara yerel seçimlerden önce CHP Genel Başkanı 'nun "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" sözlerini getirdi.

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