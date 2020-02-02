Ankara'nın Altındağ ilçesinde birçok mahallede günlerdir su problemi yaşanıyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki ASKİ tarafından ilçedeki mahallelere su sağlanamaması, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

VATANDAŞ SU KUYRUĞUNA GİRDİ

Mahalledeki su sorununu çözemeyen yetkililer, çareyi su tankerlerini bölgeye göndermekte buldu. Semtin belirli noktalarına gelen su tankerleri aracılığı ile vatandaşlar su kuyruğuna girerek bidonlarla su taşıdı.

KILIÇDAROĞLU DEDİĞİNİ YAPTI!

Ankara'daki bu görüntüler akıllara İzmir'i getirdi. İzmir'de de birçok bölgede su kesintileri yaşanmış ve vatanda su kuyruğuna girerek tankerlerden bidonlara doldurdukları suları evlerine taşımıştı. İzmir'den sonra Ankara'da da aynı durumun yaşanması akıllara yerel seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" sözlerini getirdi.