CHP'li Tunç Soyer haddini aştı! AK Parti grubuna salondan çıkarma tehdidi

15.08.2020 14:07

Son dakika haberi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye Meclisi'nde İzmir'in meselelerini konuşan AK Parti grubunu salondan dışarı atmakla tehdit etti. Bununla yetinmeyen Soyer, 'bazılarına demokrasi bol geliyor' diye çıkıştı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son günlerde ulaşıma ve suya yaptığı zamlardan sonra şimdi de tehdit skandalıyla gündemde.



Soyer, Belediye Meclisi'nde İzmir'in sorunlarını konuşan AK Parti grubunu salondan dışarı atmakla tehdit etti. Bununla yetinmeyen Soyer, 'bazılarına demokrasi bol geliyor' diye çıkıştı. Soyer'in tehditleri sosyal medyada büyük tepki topladı.