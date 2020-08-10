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İzmirli servisçilerden belediyenin plaka kararına tepki! CHP'li Tunç Soyer'i istifaya davet ettiler

İzmirli servisçilerden belediyenin plaka kararına tepki! CHP'li Tunç Soyer'i istifaya davet ettiler
10.08.2020 10:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi bazı ticari araçlara geçici süreyle S plaka yetkisi verdi. Servisçiler duruma yolu kapatarak tepki gösterdi ve CHP'li başkan Tunç Soyer'i istifaya davet etti.


İzmirde aylardır pandemi nedeniyle iş zor durumda olan servişçiler, belediyenin S plaka kararıyla zor durumda kaldı. CHP'li belediyenin S plaka sayısını artırma kararına tepki gösteren servisçiler, belediye binası önüne gelerek protesto gerçekleştirdi.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Mağdur servisçiler, CHP'li Tunç Soyer'i istifaya davet etti. Servisçiler, "ihaleye hayır" sözleriyle belediyenin yeni S plaka yetkisi vermek üzere gerçekleştireceği ihalenin yapılmamasını talep ettiler.

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