İzmirli servisçilerden belediyenin plaka kararına tepki! CHP'li Tunç Soyer'i istifaya davet ettiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi bazı ticari araçlara geçici süreyle S plaka yetkisi verdi. Servisçiler duruma yolu kapatarak tepki gösterdi ve CHP'li başkan Tunç Soyer'i istifaya davet etti.
İzmirde aylardır pandemi nedeniyle iş zor durumda olan servişçiler, belediyenin S plaka kararıyla zor durumda kaldı. CHP'li belediyenin S plaka sayısını artırma kararına tepki gösteren servisçiler, belediye binası önüne gelerek protesto gerçekleştirdi.
İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Mağdur servisçiler, CHP'li Tunç Soyer'i istifaya davet etti. Servisçiler, "ihaleye hayır" sözleriyle belediyenin yeni S plaka yetkisi vermek üzere gerçekleştireceği ihalenin yapılmamasını talep ettiler.