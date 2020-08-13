90 DAKİKAMA DOKUNMA ETİKETİ TT OLDU

İzmirli vatandaşların isyanı öylesine büyüdü ki, #90DakikamaDokunma etiketi çok kısa sürede binlerce mesajla gündemin zirvesine oturdu. Vatandaşların en büyük isyanı ise İzmir'de bir noktadan diğer noktaya birçok aktarma yaparak gitmek oldu. Aktarmasız olarak birçok ilçeye ulaşmak mümkün değil.