CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz PKK/KCK soruşturmasında tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü PKK yapılanmalarını koordine etmek için kurulan KCK/TM üyesi olmak ve örgütsel faaliyetler de bulunup, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi destek sağlamak suçundan geçtiğimiz hafta 18 örgüt üyesi şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Cihan Yavuz sabah saatlerinde 16 şüpheliyle birlikte sevk edildiği mahkemece akşam saatlerinde tutuklandı.

SUÇLAMALAR: AÇLIK GREVLERİ, ÖLEN ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE YARDIM

Cihan Yavuz'un terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasında faaliyetleri olduğu tespit edilerek soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi. Yavuz'un örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

KONUMU VE BÜTÇESİNİ KULLANIP KULLANMADIĞINI MÜFETTİŞLER İNCELEYECEK

Cihan Yavuz'un terör örgütü PKK/KCK yapılanması içindeki faaliyetlerinde 'Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı' konumu ve belediye bütçesini kullanıp kullanmadığına ilişkin incelemenin ise İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılacağı belirtildi.

Yavuz'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarının bir araya getirilerek koordine edilmesi amacıyla Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) içerisinde HDK (Halkların Demokratik Kongresi), MATUHAY-DER (Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) ve Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespiti yapıldı. Operasyonda Cihan Yavuz'la birlikte, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan bir kişinin de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.