CHP'li Mansur Yavaş pazarcılara verdiği sözü tutmadı! 15.04.2020 18:42

Ankara'da hafta sonu malları elinde kalan tüm pazarcıların malını alacaklarını söyleyerek siyasi çıkar için pazarcıları kullanan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş pazarcılara verdiği sözü tutmadı. Yavaş sadece 10-15 pazarcının ürünlerini satın aldı, birçok pazarcı ise ürünlerini çöpe attı, zarara uğradı. Pazarcılar sözünü tutmayan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara'da hafta sonu malları elinde kalan tüm pazarcıların malını alacaklarını söyleyerek siyasi çıkar için pazarcıları kullanan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş pazarcılara verdiği sözü tutmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu ilan ed,ilen sokağa çıkma yasağının ardından, yasaktan etkilenecek pazarcı esnafının ürünlerini satın alacaklarını duyurmuştu.

Mansur Yavaş daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda, "Yavaş sözünde durdu, pazarcının mağduriyeti giderildi' ifadesini kullandı.

KENDİNE YAKIN OLANLARIN MALINI ALDI

Oysa gerçeğin böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş, sıcak yemek yapımında kullandığı ürünler için 10-15 pazarcının elinden

1 TIR 23 kamyon ürün satın aldı. Kilolarca sebze meyve pazarcının elinde kaldı. Kendisine yakın olan pazarcıların malının alındığını söyleyen pazar esnafı tepki gösterdi.

"BİZİ SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANMASIN"

Mağdur olan pazarcı esnafı Yavaş'a "Bizi siyasi malzeme olarak kullanmasın" sözleriyle tepkisini gösterdi.