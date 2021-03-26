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CHP'li Mansur Yavaş "işe minibüsle gidip geliyorum" diye şov yapmıştı... Gerçek ortaya çıktı

CHP'li Mansur Yavaş
26.03.2021 14:45
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş makam araçlarını sattığını söyleyip işe minibüsle gidip geldiğini belirterek prim kasma peşine düşmüştü. Mansur Yavaş'ın "minibüs" ifadesini kullanarak toplu taşıma kullandığı imasında bulunması dikkat çekti. Yavaş'ın minibüs şovuna ilişkin gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.


Çıktığı bir programda "halkın adamıyım" iması çizen Mansur Yavaş, belediyedeki makam araçlarını sattığını ileri sürdü. İşe minibüsle gittiğini belirten Mansur Yavaş, kelime oyunu yaparak toplu taşıma kullandığı imasında bulundu.

Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüs ise kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş'ın "halk adamı" algısı çok geçmeden çürüdü. Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüsün son model VIP araç olduğu belirlendi.

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