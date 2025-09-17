CHP’li Köyceğiz Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltında

Son dakika haberi! Muğla’da CHP'li Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personellerin ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısının çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve yapı kullanım belgesi sahiplerinden haksız maddi menfaat temin edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, adı geçen belediye başkan yardımcısı Özgür Örnek ve bir şüpheli gözaltına alındı. Firari diğer şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, personelden gelen ihbar üzerine gereğini yapmayan Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da görevi kötüye kullanmaktan soruşturma başlatıldı.