PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li Köyceğiz Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltında

Son dakika haberi! Muğla’da CHP'li Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personellerin ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısının çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve yapı kullanım belgesi sahiplerinden haksız maddi menfaat temin edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, adı geçen belediye başkan yardımcısı Özgür Örnek ve bir şüpheli gözaltına alındı. Firari diğer şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, personelden gelen ihbar üzerine gereğini yapmayan Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da görevi kötüye kullanmaktan soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle