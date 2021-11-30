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CHP'li Kılıçdaroğlu'nun TRT yalanı elinde patladı!

CHP'li Kılıçdaroğlu'nun TRT yalanı elinde patladı!
30.11.2021 15:42
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Daha önce birçok konuda kendini yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de elektrik faturalarındaki TRT payı üzerinden yaptığı açıklamalarla çelişti. Daha önce TRT payını kaldırın faturalar yüzde 20 indirime gider diyen Kılıçdaroğlu, hükümetin adımı sonrası, "Sadece faturalarındaki yüzde 2'lik TRT payını kaldırdılar" dedi.

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Daha önce birçok konuda kendini yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de elektrik faturalarındaki TRT payı üzerinden yaptığı açıklamalarla çelişti.


KALDIRILAN TRT PAYINI KÜÇÜMSEDİ


Daha önce pek çok kez elektrik faturalarındaki TRT payından şikayet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni düzenlemeyi küçümseyerek "Sadece faturalarındaki yüzde 2'lik TRT payını kaldırdılar" dedi.


KENDİSİYLE ÇELİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yine kendisiyle çelişti.

DAHA ÖNCE YÜZDE 20 İNDİRİM OLUR DEMİŞTİ
Daha önce "Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır.

Sadece TRT payının kaldırılması bile yüzde 20 indirime yol açacak" diyen Kılıçdaroğlu bugün "Bir karakış fonu kurun, vatandaş bu zammı çok fazla hissetmesin' dedik. Yapmadılar, sadece TRT payını kaldırdılar." dedi.

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