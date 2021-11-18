Elektrik faturaları düşecek! TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasa Meclis'te: Az tüketen az ödeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun çalıştığı kademeli sistemde, hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirlenecek. Daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı bir tarife gündeme gelecek.