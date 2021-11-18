Elektrik faturaları düşecek! TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasa Meclis'te: Az tüketen az ödeyecek

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açıkladığı elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif yasalaşırsa, elektrik faturalarında kademeli sistem devreye girecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, Tüketicilere göre bir çalışma yapılacak. Ortalama elektrik tüketimi belirlenecek.
FATURLARA NASIL YANSIYACAK?
Yeni tarife belirlenirken bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimlerinin aylık ortalaması dikkate alınacak. Belli bir kilovatsaatlik üst limit belirlenecek.