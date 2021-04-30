RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal daha! Yüzbinlerce lira harcanan ilçe stadı 1 ayda kullanılamaz hale geldi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal daha! Yüzbinlerce lira harcanan ilçe stadı 1 ayda kullanılamaz hale geldi
30.04.2021 15:08
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Son dakika haberleri... CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi bir skandala daha imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzbinlerce lira verilerek yapılan Gaziemir İlçe Stadı 1 ayda zeminde oluşan tahribatla eski haline döndü. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın uluslararası standartlara uygun diye övdüğü stadın koşu ve yürüyüş pistinin kullanılamaz hale gelmesi tepkilere neden oldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzbinlerce liraya yapılan koşu ve yürüyüş pistinin son görüntüsü eleştirilerin hedefi oldu. Gaziemir'de geçtiğimiz Mart'ta açılan ilçe stadının zemininde oluşan tahribat tepkilere neden oldu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tesisi uluslararası standartlara göre diye övmüş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e övgüler dizmişti. Ancak 1 ay bile dayanamayan zeminin görüntüsü söylenenle uyuşmadı.

ATMACA: "YENİLEME İŞİNİ DAHİ BECEREMEDİLER"
Yaşanan duruma tepki gösteren AK Parti Gaziemir Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, "1 aylık kullanım sonucu eski haline dönen zemin kaplamaları bizleri şoke etti. Gerek seçilen malzeme, gerekse kötü işçilik kaynaklı bu durum halkımızı çok üzmüştür. Halil arda 2 yıldır Gaziemir'e hiçbir yeni tesis kazandırmadığı ve hiçbir yapım ihalesine çıkmadığı gibi, Büyükşehir destekli yapabildiği yenileme işini dahi eline yüzüne bulaştırmıştır.

Bu zemin kaplamasının 25 derece sıcaklık üzeri havada ve nemsiz ortamda uygulanması gerekirken, iş bilmez belediyemiz kış şartlarında düşük sıcaklık ve nemli ortamda bu uygulama yapılmasına müdahale etmeyerek bu sonucun paydaşı olmuştur. Beceriksiz ve deneyimsizliğin zirve yaptığı bu işin, tüm zeminin kazınarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde bugün yama yapılan yerler dışındaki alanlarda da aynı hasarın gerçekleşmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

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