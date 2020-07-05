CHP’li İbrahim Kaboğlu Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef aldı!

05.07.2020 01:24

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı hedef aldı ve Erbaş’ın Cuma hutbesinde nefret tohumları ekici konuşma yaptığını savundu. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" şeklindeki açıklamasından rahatsız olduğunu açıkladı ve Prof. Dr. Ali Erbaş'ın nefret tohumları ekici bir konuşma yaptığını öne sürdü.



KABOĞLU: "DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN KONUŞMASI İNSANLARIN EĞİLİMLERİYLE İLGİLİ AYRIŞTIRMA SONUCUNU DOĞURAN KONUŞMA…"

TBMM Adalet Komisyonu'nda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. Komisyonda konuşma yapan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı, Ankara Barosu'na da destek verdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu; "Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması ayrıştırıcı, insanların eğilimleriyle, yaşam tarzlarıyla ilgili onlar arasında ayrıştırma sonucunu doğuran nefret tohumları ekici bir konuşma olunca ona tepki göstermek esasen vekiller olarak da bizim görevimizdir, baroların da görevidir" iddiasında bulundu.

Prof. Dr. Kaboğlu'nun, "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret eden Ankara Barosu'na sahip çıkması dikkat çekti.



ERBAŞ: "İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"

Ankara Hacı Bayram Camii'nde, 24 Nisan 2020 tarihinde temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.



Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı..

ANKARA BAROSU, "SESi ÇAĞLAR ÖNCESİNDEN GELEN SES" İFADELERİYLE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİ!

Ankara Barosu yazılı açıklamasında; Ali Erbaş'ı hedef aldı ve "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret etti. Ankara Barosu açıklamasında, İslam tarihinde kadın yakıldığına yönelik gerçek dışı bilgi paylaştı.



KABOĞLU: SULTANAHMET CAMİİ DE MÜZE OLMALI

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu; Sultanahmet Camii'nde de müze olması gerektiğini söylemişti. Kaboğlu; Meclis'te yaptığı konuşmada; "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.



Kaboğlu, "(Sultanahmet Camii'nin müze olması) Anayasa'mız da bunu öngörüyor ve bunlar esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde mirastır" iddiasında bulunmuştu.



KENAN KIRAN / SABAH