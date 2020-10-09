CHP'li İBB yönetiminden peyzaj rezaleti! Yeşil alan yerine duvar boyamaya tepki yağdı

CHP'li İBB yine bu kadarına da pes dedirten bir icraata imza attı. İstanbul'un simgelerinden cami figürlerini kaldıran yeni CHP'li İBB yönetiminin şimdi de bir çok noktada peyzaj yerine tercih ettiği grafiti çalışmalarıyla kentin tarihi derinlik ve estetiğini yok etme girişimine pek çok kesimden tepki yağdı.

CHP yönetimi altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her geçen gün kimliğinden kaybetmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çevre güzellemesi' adı altında yaptığı kimlik ve kültür katliamı sosyal medyada insanların nefretini toplandı.











İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN: İSTANBUL'UN DUVARLARINA RENK GELİYOR

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "İstanbul'un duvarlarına renk geliyor. Yol kenarlarında yüksek maliyetli peyzaj çalışmaları yerine gri duvarları sanatçıların tuvaline dönüştürüyoruz." diye paylaştığı videodaki görüntüler "İstanbul'a yazık oldu" şeklinde yorumlandı.









HİLMİ TÜRKMEN: İNSAN ÜZÜLMEDEN EDEMİYOR

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yapılan çalışmalar sonucu oluşan manzaranın İstanbul'a yakışmadığını belirterek "Burası Güney Afrika'da bir banliyo mahallesi ya da ana arterde olmayan bir duvar olsaydı sorun yoktu. Fakat burası Kadıköy Üsküdar arasındaki ana yol. Buradan her gün milyonlarca insan geçiyor. Keşke yeşili, renk renk çiçekleri görmeye devam etselerdi. İnsan üzülmeden edemiyor." dedi.





MÜCAHİT BİRİNCİ: NE DERİNLİK VAR NE KALİTE! HOYRAT!

AK Parti eski Grup Başkan Vekili Mücahit Birinci AK Parti ve CHP dönemini karşılaştıran 4 kare paylaşarak "İlk resim E-5 kenarı CHP vizyonu. Ne derinlik var ne kalite! Hoyrat! Oysa İstanbul... Dünyanın en önemli kenti belki de...Diğer peyzajlar ise bizim zamanımızdan... Çok yazık!" ifadelerini kullandı.





HİLAL KAPLAN: ZEVKSİZLİK

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan: Yeşilliklerle çiçeklerle bezeli peyzaj yerine bu zevksizliği koymak ve bunu "yeşil istanbul" hesabı üzerinden paylaşmak





MURAT ALAN: MALİYET BAHANE Mİ SİZE?

Yeni Akit Yazarı Murat Alan: "Peyzajı beceremiyoruz. İstanbul'u kurttuk. İki avuç çim atsak, sulayacak becerimiz dahi yok" Diyemedikleri için, "yüksek maliyet" ayaklarıyla işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu siz 50 kuruşluk maskeye 3 lira veren adamlarsınız maliyet bahane mi size..





HACI YAKIŞIKLI: GÖZ BOYAMA ÇALIŞMALARI

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı: Ekrem İmamoğlu; "Doğa, yeşil, çevre, orman, GEZİ, ağaç.." diye geldi; ağaç ve çiçeklerle bezenen yeşil peyzaj çalışmaları yerine "duvarları boyuyoruz" diye göz boyama çalışmalarına başladı! İşte bunlar hep antrikot! Yiyebilene afiyet olsun..!







MURAT ÖZER: BİR YILDA YOK ETTİLER

Sanat Tarihçisi Murat Özer estetikten mahrum yeni düzenlemeye sitem ederek "İstanbul'un yolları lale ve gül bahçesi gibiydi. Avrupa başkentlerinde böyle peyzaj yoktu. Bir yılda yok ettiler." dedi.





CEYHAN ULUS: REZALET ÖTESİ

Ceyhan Ulus: CHP'li İBB yine vizyonsuzluğun sınırlarını zorluyor. Sesi azaltan, yemyeşil güzelim peyzaj yerine, yol duvarlarını Küba varoşları gibi boyamak hangi gezi zekalının fikri acaba! Bu renkleri çok seviyorlarsa evlerini böyle boyasınlar! Rezalet ötesi!

UMUT MÜRARE: SIZCE HANGISI?

Sanatçı Umut Mürare: Sizce hangisi? Peyzaj mı Grafiti mi?



