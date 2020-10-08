Osmanlı Hanedanı'nın bazı üyelerine Fatih tablosunu tanıtan İmamoğlu'na diğer isimlerden tepki geldi: Şov malzemesi yapma

"ŞOV UNSURU DEĞİLİZ!"

Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz ki, her ne kadar söz konusu davet ve kameralar önünde yapılan açıklamalar, Osmanlı Hanedanı üzerinden lanse edilmişse de hanedanın hayatta bulunan ve bilinçli bir şekilde davet edilmeyen fertleri olarak bizler;

-Hiçbir şekil ve suret de, siyasi algı yönetimine hizmet eden ve adeta şov unsuru olarak sergilenmek istenen böylesi bir senaryoya dahil olmadığımızı

-Cihana hükmeden, çağ açıp çağ kapatan, altı asırlık Hanedan-ı Ali Osman'ın hiçbir şekil ve surette siyasi kurguların bir parçası olarak gösterilemeyeceğini,

-Keza hanedanımız üyelerinin Cenab'ı Hak ve Devlet-i Aliyye dışında hiçbir dönemde hiçbir kimsenin hizmeti altına girmediğini, girmeyeceğini aksi kabulün bizler tarafından kabulünün mümkün bulunmadığını,

-Keza serdedilen mezkur ifadelerin tarafmızca kabule şayan bulunmadığını,

-Bu cümleden olmak üzere toplantıya iştirak eden Hazirun tarafından dile getirilen görüş ve beyanatların, tüm hanedan üyelerine mal edilemeyeceğini,

-Osmanlı ailesinin yaşayan reisinin Şehzade Abdülkerim Karun Efendi olduğunu ve davetin (hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla) asıl muahtabının bizatihi kendileri olduğunu,

Takdirin muhterem milletimize aidiyeti cihetiyle kamuoyuna beyan ederiz"