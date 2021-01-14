Taciz ve rüşvete sesiz kalan CHP yönetimi, yalan bilgilerle "vatandaş aç" kara propagandası yapıyor. Bu yalan siyasetinin son örneğini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gösterdi. Faik Öztrak "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki hurdacı Arif Karaköse, A Haber’e konuştu. Karaköse, gerçeği açıklayıp CHP'nin burjuva ismi Faik Öztrak’ı yerden yere vurdu. Öztrak ise yalan paylaşımını halen silmiyor...

Taciz ve rüşvete sesiz kalan CHP yönetimi açlık algısı yapmaktan geri durmuyor. Son örneğini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gösterdi.

Faik Karaköse "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki hurdacı Arif Karaköse, A Haber'e konuştu. Karaköse, Öztrak'ı yerden yere vurdu.

Hurdacı Arif Karaköse, CHP'li Faik Öztrak'ın yalanını tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

"O EKMEKLERİ TAVUKLARA VERİYORUM"

Karaköse "Ekmekleri çöp kutusundan almamın nedeni ekmeğe saygım, O ekmekleri tavuklara veriyorum" dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklenen Arif Karaköse, "Beni arasın özür dilesin, gelsin ayağıma, hakkımı helal etmiyorum." ifadelerine yer verdi.