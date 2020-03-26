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'li eski vekil Ramis Topal’ın 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs bugüne kadar ülkemizde tam 59 can aldı. ’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsün Türkiye’deki kurbanlarından biri de 24’üncü dönem Milletvekili Ramis Topal’ın 33 yaşındaki yeğeni  oldu. Yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye başvuran Dilek’ten geriye kalan paylaşımları ise virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 10:16
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 10:21
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CHP'li vekilin yeğeni koronaya yenik düştü

İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan (33), yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek'in durumu önceki gün ağırlaştı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hürriyet'in haberine göre 24'üncü dönem Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya'da toprağa verildi. Evin tek çocuğu ve bekâr olan Dilek'ten geriye paylaşımları kaldı. Tahtalı 18 gün önce sosyal medyadan şu paylaşımları yapmıştı:

'GECELERİ UYUTMUYOR'
"Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım", "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..."

ANNE VE BABASINDA YOK
Eski CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, 33 yaşında vefat eden yeğeninin epikriz raporunda "CovId-19" tanısının yazılı olduğunu söyledi. Topal, çocukluktan romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan yeğeninin özel bir hastenenin hasta kabul bölümünde kayıt görevlisi olarak çalıştığını, 10 Mart'ta ağır grip rahatsızlığı görüldüğünü belirtti. O tarihten itibaren yoğun bakıma aldırmak i birkaç hastane dolaşmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Topal, merhumenin karantinada olan anne ve babasının testinde CovId-19'a rastlanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, karantina sürelerinin bugün dolacağını bildirdi. Topal, Amasya'daki defin işleminde özel bir yöntem veya kimyasal kullanılmadığını, muhtemelen cenazenin yalıtımlı poşete konulduğunu söyledi.

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