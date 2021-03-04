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CHP'li Eski Milletvekili Şahin Mengü'den Anayasa tepkisi: CHP'nin tarihine ihanettir

CHP'li Eski Milletvekili Şahin Mengü'den Anayasa tepkisi: CHP'nin tarihine ihanettir
04.03.2021 01:26
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CHP'li Eski Milletvekili Şahin Mengü A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına özel röportaj verdi. Şahin Mengü parti içindeki istifaları kabul etmediğini belirtirken, yönetim ile arasında problem olan kişilerin istifa etmek yerine parti içinde kalıp mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Mengü yarın olmayacak olan isimlere partinin teslim edilmemesi gerektiğini ifade ederken partideki10 Aralık grubunun dışarıdan manipüle edildiğini de sözlerine ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" cümlesini de yorumlayan Mengü bu söylemin kendisine çok yanlış geldiğini belirtti. Anayasa'nın ilk 4 dört maddesini tartışmaya açanlarla koalisyon çalışması yapılmasını şiddetle reddettiğini söyleyen Mengü, "Bu CHP'nin tarihine ihanettir" dedi.


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