CHP'li Engin Altay'dan skandal ifadeler: Teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu

02.06.2020 20:52

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'deki kanun teklifi görüşmeleri öncesi eli kanlı teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu. Altay, "Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor. " diyerek skandal ifadeler kullandı.