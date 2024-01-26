CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda şoke eden bilirkişi raporu! Skandalın adı: Forekazık

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır da bulunuyor.

144 villadan oluşan 8,5 milyar lira değerindeki lüks sitenin inşaatında hiçbir temel atılmadan, zorunlu forekazık çakılmadan ve sismik kontrollerin yapılmadan rüşvetle ruhsat verildiği belirtildi.

Villa inşaat sahasından elde edilen ve dosyaya da konulan fotoğraflarda da olası bir depremde âdeta 'ölüme davet' şeklindeki çalışmalar net bir şekilde görülebiliyor. Villaların adeta toprak üzerine öylece konumlandırdığı fotoğraf karelerine de yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden proje hakkında yıkım kararı çıkarılmasını talep etti.

Ulaşılan Bilirkişi Tutanaklarında da İmar Kanununa açıkça aykırı halde inşa faaliyetinin yürütüldüğü yer aldı. İnşaat sahasında forekazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadan ruhsat verildiği, belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte rapor düzenlendiklerini belirleyen iki uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin el yazısıyla kaleme alınan iki ayrı tutanakta, yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumun olduğu belirtildi. İşte iki ayrı bilirkişi tutanağı:

(11 Ağustos 2023) Eskice Mahallesi, 113 ada 6 parsel ve 145 ada 4 parseldeki Gül İnşaat'a ait şantiyelere bilirkişiler olarak gidildi. Sahada Villa 101, Villa 3 ve Villa 24 temellerine makine ile gözlem kazısı yapılarak projelerdeki enjeksiyon ile (düşey) zemin iyileştirme imalatının yapılıp yapılmadığı araştırılmıştır.

Yapılan çalışmalarda villaların temel altlarında düşey enjeksiyon ile zemin iyileştirme çalışmasının yapılmadığı ve projesine uyulmadığı tespit edilmiştir" (Bilirkişiler İnşaat Yüksek Mühendisi Ümit Şafak ve Dr. Jeofizik Yüksek Mühendisi Fethi Ahmet Yüksel)

(1 Ağustos 2023) Eskice Mahallesi Eski 113 ada 6 parselde eksavatör kazı makinesi ile 71-95-91 nolu parsellerde forekazık imalatı gözlem metodlu çalışma (araştırma) yapıldı.

Donatılı forekazık projelerine göre yerinde imalat yapılıp yapılmadığına bakıldı. 71 nolu parselde iki noktada yapılan kazılı gözlemde projesine göre ikal edilmiş forekazıklara rastlandı ve gerekli tespitler yapıldı.

95 ve 91 nolu parsellerde ise köşe noktalarında gözlem kazıları yapıldı fakat projesindeki gibi olması gereken forekazıkların imal edilmediği ve projenin olması gereken gibi uygulanmadığı tespit edildi.

Eksik olan forekazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur" (Bilirkişiler İnşaat Yüksek Mühendisi Ümit Şafak ve Dr. Jeofizik Yüksek Mühendisi Fethi Ahmet Yüksel ve Ekskavatör Makine Operatörü Ercan Bağcı imzaladı. Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Emin Türkel "imzayı imtina etti")